Iva sõnul oli Seeder väga demokraatlik ja lahke. "Ma tänan teda hea kampaania eest. Me rääkisime, et see mida me erakonna heaks teeme, ei oleks lõhkuv, vaid liitev ja ma loodan et esimees veab selle erakonna ülesse. Ehitame eestit, ehitame IRLi," ütles Iva.