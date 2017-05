Täna IRLi suurkogul kõnet pidanud Margus Tsahkna on erakonna tuleviku suhtes lootusrikas. Oma kõnes rõhutab ta korduvalt, et erakond peab jääma julgeks ja võtma vastu ka selliseid otsuseid, mis ei pruugi teistele meeldida. ''Pea 2 aastat tagasi pidades esimeheks kandideerimise kõnet lubasin, et meil saab olema raske,'' rääkis Tsahkna lisades, et erakond ei olnud toona valimistulemustega rahul ja majanduslikult kõige paremal järjel.

''Juba siis oli siin sama palju ajakirjanikke, meediat kohal(viibates käega kohale tulnud fotograafide ja ajakirjanike poole), et pidada meie viimast suurkogu, aga ei me ei pidanud, ega pea ka täna oma viimast suurkogu. Ma näen, et siit on tõusnud midagi head, midagi Eestile kasulikku,'' jutustas Tsahkna.

Endine esimees rõhutab, et erakond peab ka edaspidi olema julge ja tugev. ''On hetked, kus on väga raske ja täna on raske, aga see raskuspunkt tuleb üle elada ja minna edasi,'' ütles ta. ''Ma tean, et nii Kaia kui Helir veavad meid edasi,'' lisas ta erakonna esimehe kahe kandidaadi poole pöördudes.