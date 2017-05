Florida osariigis Kennedy kosmosekeskuses maandus pärast 718päevast lendu USA õhujõudude mehitamata kosmoselennuk X-37B (pildil). Tegemist oli kosmoselennuki neljanda ja seni pikima missiooniga.

X-37B meenutab väliselt USA kosmoseagentuuri NASA kuulsat kosmosesüstikut, kuid on viimasest oluliselt väiksem. Kui X-37B pikkus on 8,8 meetrit ja tiibade ulatus 4,6 meetrit, siis NASA kosmosesüstik oli 37 meetrit pikk ja 24meetrise tiivaulatusega.

Boeingi ehitatud kosmoselennuki X-37B viis 20. mail 2015 maailmaruumi kanderakett Atlas V. Energia saab X-37B akudest ja päikesepaneelilt. Kosmoselennuk suudab kiiresti oma orbiiti muuta. Amatöörastronoomide andmetel liikus X-37B Maast 312–900 kilomeetri kõrgusel.

USA õhujõud ei ole avalikustanud seda tüüpi kosmoselennuki lendude eesmärke. On öeldud vaid, et tehti eksperimente riskide vähendamiseks taaskasutatavates kosmosetehnoloogiates. Seetõttu levivad kuulujutud, et tegemist on uudse kosmilise relvaga, mis suudab hävitada või hõivata vaenulikke tehiskaaslasi. Tõsi, õhujõudude esindajad on seda eitanud. Samuti on pakutud, et X-37B viib orbiidile uudse relvasüsteemi, mille saab kriisiolukordades kiiresti kasutusele võtta.

X-37B peaks seniste plaanide järgi alustama viiendat lendu selle aasta lõpus.