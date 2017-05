"Tehniliselt saaks presidendi ülesanded riigikogu esimehe, õiguskantsleri ja peaministri vahel kenasti ära jagada, aga ma ei ole kindel, et tulemus oleks parem, kui on praegu. Pigem soovitan, et maksumaksja raha eest peaks tegema seda, mida on vaja teha," ütleb õiguskantsler Ülle Madise.

"Kui tahame presidenti otse valida, siis tuleb otsustada, kas riigikogu ja presidendi vahel on võim kuidagi jagatud või juhib riiki president ning parlament on ainult tasakaalustaja. Kõik see tuleb läbi arutada ja siis teha otsus," räägib Madise, kes arvab, et riigipeal peaks olema reaalne võim.

Päevakajalise teema Rail Balticu osas arvab ta, et selle teema puhul inimesed sulguvad kogukondadesse ja suhtlusvõrgustikud teevad selle hullemaks, sest seal on palju võõraid sama arvamusega inimesi ja jääb mulje, et rahvas arvabki nii.

Loe pikemalt Laupäevalehe antud usutlusest