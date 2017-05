''Mina ootan seda, et inimestel oleks optimismi ja et see suurkogu täna annaks positiivse tõuke. Kõik see, mis on lugeda ja kuulda läbi meedia meie kohta, ei ole inimesi ära hirmutanud vaid et me saame inimestele suurkogu kaudu sisemist kindlust anda,'' rääkis Seeder.

Esimehe kandidaadid peavad suurkogu alguses ka kõne. Mõlemas kõnes mainitakse seda, kuidas inimestele on konservatiivsusest ja rahvuslusest vale mulje jäänud.

''Rahvuslus IRLi käsitluses ei ole marurahvuslus ega monorahvuslus. Kolmandik Eesti elanikest ei ole eestlased ja seepärast on lõimumise temaatika meile väga oluline. Õigus on neil, kes väidavad, et venelased on Eestis justkui külalised koridoris. Tuppa me neid ei kutsu, aga välja ka ei aja. Ükskõik kui palju need kaks kogukonda omavahel suhtlevad on igasuguse lõimumise fundamentaalne alus ühine keeleoskus. Kutsume nad siis tuppa ja õpetame keele selgeks. Meil ei ole ühtegi põhjust loobuda kehtivast keelepoliitikast ega leevendada eesti keele oskuse ja õppimise nõudeid koolides.'' rääkis Seeder.

''Konservatiivsus ei tähenda, et emadepäeva ei võiks tähistada üllatusterohke peoga seikluspargis või Harry Potteri stiilis fantaasiamaailma luues. Aga konservatiivsust ekslikult tagurluseks alandades ei peaks päev olema sisustatud onu Heino tüüpi naljadega. Ja suures värskustuhinas ei peaks pidupäevatordist välja hüppama striptiisitar,'' seletas oma kõnes Kaia Iva.

''Ma usun, et rahvuslane olla on auasi. IRL on rahvuslik erakond ja Eesti on rahvusriik. Rahvusriiklus tähendab, et peame eestlust kasvatama, mitte segama seda poliitiliselt korrektseks multi-kulti vahuks,'' lisas ta.