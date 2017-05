Rainer Vakra meeskonna poolt läbi viidud autoromude kleepimise ja teisaldamise kampaania on tekitanud üle-eestilist elevust. Tema tiim kleebib autodele teavitussilte ja loodab sellega vabastada vajalikke parkimiskohti. Kas tegu on sotside varajase valimiskampaaniaga?

Autoromude kampaania algataja Rainer Vakra sõnul on temaga ühendust võtnud kümnete vabatahtlike seas ka inimesi väljastpoolt Tallinna. “Praeguseks on romusid kleebitud näiteks Tartus ning eile andsime materjalid romuauto kleepimiseks Harjumaal, Kloogal” ütles Vakra. “Huvi romudest vabanemise vastu on suur, kuna need hoiavad kinni väärtuslikke parkimiskohti ning lihtsalt rikuvad tänavapilti inimeste kodude ümber,” lisas ta.



Vakra sõnul on tema meeskond valmis tegusatele inimestele väljastpoolt Tallinna saatma romukampaania kleebiseid, et nad saaksid kohtadel autoromudest vabaneda.



Tänaseks päevaks on Vakra meeskond Tallinnas märgistanud üle saja auto. Utiliseeritud on nendest praeguseks hetkeks kümmekond.



Pildid sildistatud autoromudest