Eurovisiooni mõlemad poolfinaalid on nüüdseks läbi ja selgunud on 20 finaali pääsejat. Poolfinaalide tulemustes suuri üllatusi ei olnud, kuid eestlaste kurvastuseks ei pääsenud finaali Koit Toome ja Laura lugu Verona. Siiski, sellest hoolimata on laupäevases finaalis palju häid esinemisi, mida nautida.

Coolbeti hinnangul pretendeerivad Eurovisiooni võidule peamiselt kolm riiki – Itaalia, Portugal ja Bulgaaria. Teistel riikidel on võiduks vaja kõvasti õnne, kuid midagi ei ole välistatud.

Itaalia on algusest peale olnud konkursi favoriit ja see staatus pole muutunud ka pärast poolfinaale. Francesco Gabbani lõbus lugu “Occidentali’s Karma” pilkab lääne kultuure, mis üritavad idamaade väärtusi omastada. See lugu meeldib nii fännidele kui ka kriitikutele ja meie hindame võidu tõenäosuseks 39%.

Portugal on stabiilselt tõusnud favoriitide nimekirjas ning on nüüdseks Itaalia järel teine pretendent võidule. Pärast poolfinaalis esinemist jõudis Salvador Sobral’i lugu iTunes-i edetabelitesse lausa 18 riigis, mis näitab, et fännid on selle ilusa loo omaks võtnud. Coolbetis on võidu võimaluseks hinnatud 28%.

Eurovisiooni noorim võistleja Kristian Kostov Bulgaariast avaldas oma esinemisega poolfinaalis muljet ja on tõusnud kolmandaks soosikuks, kes võiks lauluvõistluse ära võita. Finaalis esineb Bulgaaria eelviimasena, mis võib loole eelise anda, kuna jääb kuulajatele kõige värskemana meelde. Võidu tõenäosus on 17%.

