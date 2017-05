Sel aastal ootab Fitch Eesti majanduskasvu kiirenemist 2,3 protsendile ning 2018. aastal 2,8 protsendile. Kiirenevat majanduskasvu toetavad Eesti peamiste kaubanduspartnerite majanduskasv, tugev eratarbimine ja suuremad valitsussektori investeeringud, mis on osalt seotud ka Euroopa Liidu toetuste kasutuselevõtuga.

Eesti valitsussektori võlakoormus oli möödunud aastal lõpul 9,5 protsenti sisemajanduse koguproduktist (SKP), mis on Fitchi hinnangul vähem kui viiendik sarnaste riikide mediaanist. Valitsuse finantsvarade netopositsioon on tugev, ulatudes 43,5 protsendini SKPst. Sealhulgas on likviidseid varasid 5,2 protsenti SKPst.