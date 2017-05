Järva maakonnas Pärnu–Rakvere–Sõmeru maanteel Paides (km 89,5) kell 11.00-12.30 on liiklusreguleerija õppuse tõttu kiirus piiratud.

Põlva maakonnas on Kanepi valla kevadlaada tõttu liiklusele suletud kell 06.00–14.00 Kanepi–Ihamaru maantee Kanepi alevikus (km 0,1–0,4). Ümbersõit on tähistatud kohalike teede kaudu, teekond pikeneb ligikaudu 1 km. Sulgemisalas on läbipääs tagatud kohalikele elanikele, ühistranspordile ja operatiivsõidukitele.

Võru maakonnas on Varstu laada tõttu liiklusele suletud kell 09.00–14.00 Varstu tee Varstu alevikus (km 1,9–2,2). Ümbersõit on korraldatud kohalike teede kaudu. Sulgemisalas on läbipääs tagatud ühistranspordile ja operatiivsõidukitele.

Harju maakonnas Tallinna–Narva maanteel Maardu–Koogi lõigul (km 17,1–26,5) tehakse teekatte parandustöid. Töö on liikuva iseloomuga, töötsoonis on kehtestatud kiiruspiirang ning üks sõidurada on suletud.

Pärnu maakonnas on seoses motokrossivõistlusega kell 08.00–18.00 kehtestatud kiiruspiirang ja peatumise keeld Tartu–Viljandi–Kilingi-Nõmme maanteel Tedre–Rääguvälja lõigul (km 120,0–120,9).