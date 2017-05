Tallinna saabus plaanilisele sadamavisiidile kuus NATO sõjalaeva. Eskaadri lipulaeva kaptenil on siin sildumise üle väga hea meel: Norra kodusadamast lahkumisest on möödas juba kuus kuud ja kuivale maale on ta sattunud harva.

Nii kaptenleitnant kui ka tema teine abi soovivad vabal ajal peale vanalinna kindlasti külastada Eesti meremuuseumi. Üheks põhjuseks on see, et Lennusadama filiaalis on tallel 1990. aastatel Eestile kingitud ja praegu erus Norra sõjalaev.

TÕELINE MEREKARU: Ohvitser Sæten on Norrat teeninud 30 aastat. (Teet Malsroos)

Eri riikidest pärit sõjalaevade eskaadri juhtimine on viikingite kindlates kätes. 26aastase mereväekogemusega Kvalvågi ja kogu meeskonna üle valvavad Norra kuningapaari portreed, mis ehivad kaptenikajuti seinu. Pikkadel missioonidel olevatel meremeestel aitavad peletada koduigatsust laevamenüü norrapärased road, kodumaa televisioon ja side omastega interneti vahendusel.

Kvalvågi teine abi, 30 aastat Norrat teeninud ohvitser Sæten räägib lipulaevale nime valikust: "Hispaanias Norra juhiste järgi ehitatud viiele selle klassi fregatile otsustati anda Norra kuulsate maadeuurijate nimed."

Tallinna saabunud NATO eskaadri ülem on kommodoor Ole Morten Sandquist, kes on samuti Norra mereväest. "Gruppi kuuluvatel fregattidel on võimekus õhutõrjeks, veepealseks ja ka veealuseks lahingtegevuseks. Läänemeri on väga oluline piirkond NATO-le ja me jääme oma grupiga siia pikaks ajaks," ütleb Sandquist.

LINNAPUHKUS: Eskaadri lipulaeva meeskond valmistub Tallinnaga tutvumiseks. (Teet Malsroos)

Eesti mereväe ülem mereväekapten Jüri Saska on eriti uhke selle üle, et üks NATO gruppidest saabus Tallinna kaptenleitnant Johan-Elias Seljamaa juhtimise all. "Kaptenleitnant Seljamaa on koos oma staabiga teinud suurepärast tööd, mis on leidnud NATOs kõrget tunnustust."

Kaks fregatti lahkuvad Tallinnast esmaspäeval, kui miinitõrjegrupp hakkab Tallinna lahes ja Naissaare ümbruses läbi viima miinitõrjeoperatsiooni. Seni saavad huvilised fregatte külastada.