Lääne ringkonnaprokurör Indrek Kalda ning politsei- ja piirivalveameti (PPA) sisekontrolli juht Raul Vahtra ütlesid toimunust ülevaadet andes, et kriminaaluurimine jõudis järeldusele, et tegu oli õnnetusjuhtumiga. Küsimusele, miks patrullis olev mootorpaat M-16 järsult kiirendas ja suurel kiirusel liikus, ei saadudki vastust, küll aga sai kinnitust juba õnnetuse järel spetsialistide pakutud versioon, et paadi rool võidi kihutamise ajal lahti lasta.

Vahtra selgitas, et mehed olid ilmselt saadud löögist uimastatud, kuid nende surma põhjuseks sai see, millest Õhtuleht on juba kirjutanud – Tarmo Kammeri lämmatas liiga tihedalt ümber kaela olnud päästevest, mille ta suutis vees olles küll nöörist avada, aga mida ei suutnud ilmselt uimasuse tõttu õhust tühjemaks lasta. Kark oli aga tõenäoliselt löögist nii uimane, et ei suutnudki päästevesti avada ja uppus.