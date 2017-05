Kuidas saab töötada iga päev lõhkekehade ja -ainete keskel, teades, et üks vale liigutus võib maksta su elu? Lääne-Eesti pommigrupi juhataja Janek Sõnum kinnitab: "Hirm on ikka. Me ei tea kunagi sada protsenti, kuidas asjad võivad minna, kuna iga olukord on erinev. Kuid selleks me harjutame ja koolitame oma inimesi kogu aeg, et olla keeruliseks olukorraks võimalikult valmis."

Ettevaatust, pomm! Mida tunnevad demineerijad, kes oma eluga riskides lähevad järjekordsele väljakutsele? "Kõik on teadlikud, et eksida saab vaid korra, ja seda korda meist keegi kasutada ei kavatse," kinnitab demineerija.

Pommikahtlusega väljakutsed on kõige kõrgema prioriteet. Kui oht on reaalne, peavad demineerijad, politsei, päästjad ja kiirabi reageerima võimalikult ruttu. Politsei ja päästjate töö on valdavalt ohuala piiramine, valmisolek ja demineerijate abistamine. "Tänavad saame küll tühjaks, aga majaakendest vaatavad inimesed ikka välja. Ütled neile küll, et minge palun akendest eemale, aga palju sind kuulatakse? Noogutatakse, lehvitatakse ja vaadatakse edasi," nendib Sõnum.

Demineerimistööde juht otsustab, kas pommikahtlusega eset minnakse kontrollima pommiülikonnas, pommirobotiga või kasutatakse ohutuse tagamiseks mõnda muud metoodikat.

Paraku on ette tulnud ka kordi, kui demineerijad on viga saanud. "Kurb näide on õnnetus Arne Lokiga, kes jäi plahvatuse tagajärjel õnnetult ilma oma nägemisest ja kätest," ütleb Sõnum.

"Aastaid tagasi sai Kohtla-Järvel üks abidemineerija surma ja tema kaaslane raskelt viga. Ilmselt arvasid poisid, et on pärast põgusat koolitust juba piisavalt pädevad ja teavad neid asju. Kahjuks tuli tõdeda, et ühele neist enam teist võimalust ei antud."

1999. aastal toimus Aegna saarel mürsuplahvatus, milles hukkus tütarlaps ja vigastada sai kuus klassikaaslast. "Noored olid saarel klassiekskursioonil, poisid leidsid sealt mürsu ja panid selle lõkkesse," kirjeldab pommigrupi juhataja.

"Muidugi kohe ei juhtunud midagi. Mingil hetkel tuli tüdimus peale, et kaua peab veel ootama. Tüdrukud, kes ei teadnud asjast midagi, läksid lõkke juurde, ja siis see juhtus. Toimus plahvatus, milles üks noor inimene hukkus. Sellised lood teevad erakordselt kurvaks."

POMMIKONTEINER: Suurema plahvatusohu puhul veetakse lõhkekeha pommikonteineris. (Lääne-Eesti pommigrupp)

Leides päevinäinud roostetanud lõhkekeha, ei tohi seda puutuda. Tuleb helistada 112 ja oodata demineerijate saabumist. Demineerijad uurivad, kui ohtlik leid on, kas see tuleb hävitada leiukohas või saab vedada hävituspaika. "Turvalisem on lõhkekehi hävitada selleks ette nähtud kohas ja inimasustusest eemal," kinnitab Sõnum.

Ohtlikku laadungit veetakse tavalist haagisega, millel on suur liivakast peal. Lõhkekehad fikseeritakse kastis, et vältida nende soovimatut liikumist.

Suurema plahvatusohu puhul veetakse lõhkekehi pommikonteineris. "See on nagu suur supipada haagisel ja pealt lahti," kirjeldab Sõnum.

"Kui seal sees toimuks kontrollimatu plahvatus, siis küljed on hästi kaitstud ja plahvatuse mõju paisatakse otse üles. Seni seda ette ei ole tulnud."

Pommigrupi töös võib ette tulla monotoonsust, kui on järjest mitukümmend väljakutset, kus lõpuks selgub, et pommiohtu pole. "Demineerijal võib kaduda ohutunne ja tekkida oht muutuda liiga julgeks. Õnneks meie väljaõpe, ohutusteadmised ja adekvaatsed inimesed ei luba sellistel olukordadel tekkida. Kõik on teadlikud, et eksida saab vaid korra, ja seda korda meist keegi kasutada ei kavatse. Rohkemate vigade tegemiseks pole lihtsalt võimalust," tõdeb ta.

Mida demineerijad teevad?

Pommiohutuse kontrollimine vajalikus piirkonnas.

Pommikahtlusega leidude (kahtlased kilekotid, kohvrid, pakendid jms) kontrollimine.

Pommiähvarduse puhul politseinike toetamine, vajadusel abistamine ja valmisolek vastavalt ohuhinnangule kiiresti reageerimiseks.

Leitud lõhkekehade hävitamine.