"Kõigile ei saa kunagi meeldida. Ma ütlesin, et see on minu viimane Eurovision ja las nüüd proovivad nooremad. Tulge tehke ise paremini," ütleb eurolaulja Koit Toome vastuseks neile, kes parastavad, et Eesti looga "Verona" Eurovisioni lauluvõistluse finaali ei pääsenud.

"Ma arvan, et neile ei tasu midagi öelda, igaühel on oma arvamus," ütleb ka Koidu duetipartner Laura Põldvere.

Tema on kodumaisel eurolaulu valimisel võistelnud viis korda ning neist kahel korral ka Eurovisioni lauluvõistlusele jõudnud. "Kui päris aus olla, siis ma mõtlesin enne "Eesti laulu" finaali enda jaoks selgeks, et see on viimane kord. Ma arvan, et on ka."

Kui Eesti delegatsioon üleeile hilisõhtul pärast teist poolfinaali Kiievi näitustehalli püstitatud pressikeskusesse jõudis, karjusid välisajakirjanikud: ""Verona"! Koit! Laura!" Oli näha ja kuulda, et lisaks eestlastele on Koidu ja Laura kaotuse pärast kahju ka teistel. "Väga äge ja tore, et nii paljud inimesed kaasa elasid. Kui me paarkümmend minutit green room’ist siia kõndisime, elas rahvas väga kaasa. Mul on küll hinges hea tunne," ütleb Laura.