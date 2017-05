Kolm korda Venemaa "Selgeltnägijate tuleproovis" teiseks jäänud Eesti nõia Marilyn Kerro elu on olnud traagiline. Naine on tunnistanud, et ta proovis mõni aasta tagasi enesetappu. Ta on olnud kimpus ka toitumishäirega ning kogenud seksuaalset ahistamist ja koolikiusamist.

Marilyn võttis osa Venemaa "Selgeltnägijate tuleproovist" aastatel 2013, 2015 ja 2016. Marilyn valas saadetes palju pisaraid ja pajatas mitmel korral oma elust uskumatuid seiku. Esimeses hooajas avaldas Marilyn, et on minevikus heidelnud toitumishäiretega. Selgeltnägijatel tuli ära arvata, miks on nende ees istuvad kolm inimest saatesse tulnud. Tegemist oli sõltlastega: üks oli alkohoolik, teine buliimik ja kolmas hasartmängur. Kui Marilyn seisis silmitsi 16aastase buliimikuga, sõnas ta kõigi üllatuseks, et tunneb probleemi ilmeksimatult ära. "Võin saladuskatte all öelda, et viis aastat tagasi olid mul samad probleemid," tunnistas Marilyn.

Marilyni sõnul läks ta teist korda saatesse, kuna lubas seda oma seitse kuud tagasi surnud isale. "Me rääkisime isaga saatest. Istusime köögis, ta vaatas mind ja ütles: "Sa ei läinud lõpuni." Ma küsisin vastu, et mida ta ometi räägib. Isa vastas, et ta tunneb mind ja ütles, et mul on korra veel vaja minna," seletas Kerro.

Küsimusele, kas ta kaotada ei karda, vastas nõid: "Ei, lubasin talle, et pärast tema surma lähen uuesti ja lähen lõpuni."