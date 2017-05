Kaks nädalat enne võtteid polnud Scott ikka veel Ripley osatäitjat leidnud. Ent siis rääkis Hollywoodi naistemagnet Warren Beatty talle ühest huvitavast Off-Broadway näitlejannast Sigourney Weaverist. "Helistasin Sigourneyle, sõitsin New Yorki, ta astub sisse, 198 sentimeetrit pikk, afrosoenguga veel pikem – 218," meenutas 174sentimeetrine Scott hiljuti The Guardianile omajagu liialdades (õigupoolest on Weaveril pikkust 182 sentimeetrit). "Olin nagu kääbus, ja kutsusin ta lõunale. Oligi korras!"

Sestsaadik on väega naistest saanud Scotti firmamärk. Geena Davise ja Susan Sarandoni teekonnafilm "Thelma & Louise" (1991) tõi talle ühe tema kolmest parima režissööri Oscari nominatsioonist. "G.I. Jane" (1997) kiilaspäise sekspommi Demi Moore’iga kukkus paraku läbi. Kuid tugevad naistegelased on osa "Tulnuka" saaga DNAst.

ALGNE KANGELANNA JA MANTLIPÄRIJA: Sigourney Weaver kehtestas «Tulnukas» Ellen Ripleyna uudse kangelannatüübi. Katherine Waterstone’i ohvitser Daniels on uues filmis tema mõtteline mantli- või õigemini maikapärija. (Vida Press )

Ripley tegutses edasi kolmes järjefilmis, millega Scott seotud polnud. Esimese järje "Tulnukad" (1986) režissööriks valis stuudio Ridley määratuks meelehärmiks hoopis James Cameroni. Järgnesid "Tulnukas 3" (1992, rež David Fincher) ja "Tulnukas: Ülestõusmine" (1997, rež Jean-Pierre Jeunet).

Kui Scott algfilmi eelloos "Prometheus" (2012) taas ohjad haaras, valis ta Rootsi näitlejanna Noomi Rapace’i ("Lohetätoveeringuga tüdruk") kehastama arheoloog dr Elizabeth Shaw’d, kes toob keisrilõikega ilmale tulnuka ning jääb ise ellu. Uues jaos on Ripley vaimne mantlipärija ohvitser Daniels (fantaasiafilmist "Fantastilised elukad ja kust neid leida" tuttav Katherine Waterston), kes kannab koguni Ripley kuulsat maikat.

Scott on öelnud, et uus film pidi tulema originaali vaimus. Siit ka reklaamlause "Kosmoses ei kuule su karjeid keegi".

"Tahtsin inimestel kõhu lahti ehmatada," teatas režissöör The Guardianile.

"Täiega, see ongi mu töö. Kui oleksin koomik, tahaksin, et te hirnuksite end herneks. Minu töö on olla meelelahutaja. Osa sellest on kunst, kuid põhimõtteliselt ma lahutan meelt – seda ei maksa unustada."

Arvutitempe kasutab Scott ainult viimases hädas.

Saaga saab veel neli filmi

Tõetruuduse huvides lasi ta Covenanti kosmoselaeva Austraalia võttepaviljonis nullist üles ehitada. Sajad lülitid, üle 1500 vooluringi, ja kõik pidid režissööri käsul päriselt töötama. Ta usub, et kui tõesti publikut ehmatada tahta, peavad tegelaskujud olema sümpaatsed ning õhkkond ehe.

Scott teeb tööd raugematu hooga. Kaks aastat tagasi lõi laineid tema "Marslane" Matt Damoniga. The Guardiani teatel Scotti kõigi aegade edukaim film, mis tõi maailmas sisse üle 630 miljoni dollari ning pälvis – oo veidrust! – Kuldgloobuse parima komöödia või muusikali žanris, olemata neist kumbki. Sügisel jõuab kinodesse 1982. aasta "Blade Runneri" kauaoodatud järg. "Blade Runner 2049" toob taas ekraanile algse filmi tähe Harrison Fordi, aga ka Ryan Goslingi, Robin Wrighti ja Jared Leto. Lavastamiseks Scott aega ei leidnud, kuid on üks filmi produtsentidest. Režissöör on kanadalane Denis Villeneuve ("Sicario", "Saabumine").

Ehkki "Blade Runner" on aastakümneid püsinud kultusfilmide seas, tegi kurikuulus New Yorkeri kriitik Pauline Kael selle omal ajal pihuks ja põrmuks. Scott väitis hiljuti The Guardianile, et Kael heitis kolme lehekülje pikkuses hävitustöös talle ette koguni habeme olemasolu. Kui New Yorkeri staar(k)arvustajal ka oli isiklik arvamus Scotti habeme kohta, jättis ta selle tegelikult enda teada, märgib Briti leht. Kuid tollest arvustusest peale keeldub Scott kriitikat lugemast. "Isegi kui see on hiilgav, on targem seda mitte lugeda, sest muidu ajad sa nina püsti. Kui arvustus on põrmustav, on targem mitte lugeda, kuna siis arvad sa, et su film kukkus läbi. Pead olema iseenda kriitik."