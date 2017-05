Meediategelane ja ettevõtja Helena-Reet Ennet teatas Facebookis tema peret tabanud raskest katsumusest - tema ema ja tütar sattusid raskesse autoõnnetusse. Kuigi auto on Helena-Reeda sõnul "täiesti pilbasteks", pääsesid mõlemad, nii ema kui tütar, avariist ilma ühegi kriimustuseta.

"Mu ema sattus tunni aja eest koos mu noorema tütre Ivanka Shoshanaga kontserdile sõites kohutavasse autoõnnetusse. Nii ema kui Ivanka Shoshana pääsesid ilma ühegi kriimustuseta, mis on tõeline ime, sest auto on täiesti pilbasteks. Ma olen nii tänulik! Nii tänulik Kõige Kõrgemale, et nad on elus ja terved! Nii tänulik!" teatas Helena-Reet Ennet Facebookis.