Olgugi, et Koidu ja Laura jaoks jäi Eurovisioni finaal kättesaamatuks on Õhtuleht veel endiselt Kiievis. Ukraina pealinnas on päris heaks transpordivahendiks metroo, kuid mitmete vahemaade puhul on hoopis otsem ja kiirem viis autosõit.

Kohalikud soovitavad tänaval taksode püüdmise asemel kasutada mobiilirakendust Uber, mis pidavat tavalistest taksodest lausa kolm-neli korda odavam olema. Muidugi ei saa Uberi hindu võrrelda metrooga. Metroopilet maksab 13 eurosenti, kuid ega Uberi sõit ka eriti palju kallim pole. Näiteks õnnestus meil esimesel päeval Kiievis kuidagi rakendusse sisestada vale aadress nii, et Eurovisioni toimumispaiga asemel, mis peaks olema linnulennult meie ööbimiskohast umbes 6 kilomeetri kaugusel, lõpetasime me hoopiski umbes 14 kilomeetri kaugusel võistluspaigast. Õnneks saime, hoolimata keelebarjäärist, taksojuhiga siiski ühisele keelele ning ta viis meid lõpuks ka õigesse kohta. Aega võttis kogu sõit natuke üle poole tunni ning arve oli 101 grivnat ehk umbes 3,5 eurot. Olgugi, et sedapuhku läksime kohale päris suure ringiga, võtnuks metroode ja bussidega selle vahemaa läbimine ajaliselt umbes tunni.

Üks miinus asja juures muidugi on – see, kui taksot tellides ütleb ta saabumisajaks 5 minutit, kuid tegelikkuses ootad autot lõpuks veerand tundi. Tipptunnil on hilinemine absoluutselt arusaadav, sest liiklus Kiievis on täiesti kohutav. Igas suunas on ummikud ning kõrvalteedelt pressivad autojuhid tuimade nägudega autodele vahele, seega tuleb alati hinge kinni hoida, et keegi avariid ei teeks. Ka turvavöödega kipuvad teinekord kehvad lood olema - vahel neid pole, mõnikord on küll rihm, kuid sel puudub klamber ning mõnikord on puudu auk, kuhu klamber pista. Üldiselt on autod aga mõnusad.