21 aastat Rakvere teatri kunstilise juhi ametis olnud Üllar Saaremäe (47) lahkub uue hooaja alguses sellelt kohalt, sest pidi eelmise aasta lõpus toimunud loomingulise juhi konkursil teed andma Peeter Raudsepale.

Põhjuseks on fakt, et teater ja kultuuriministeerium ei rahuldanud Üllar Saaremäe nõudmist suurendada Rakvere teatri truppi ja ta tõstis käed üles. "Seega olen nüüd vaba mees," teatab ta silmade särades, pidades silmas vast sedagi, et lahutas sügisel oma kaheksa aastat kestnud abielu. Nüüd ütleb Üllar, et tegelikult polegi ta abieluinimene ja institutsioonina on abielu tema jaoks võõras ning kahetseb, et sai sellest alles pärast lahutust aru.

Kui tihti sa oma sünnikohta Kohtla-Nõmmele jõuad või ei hoia sind selle paiga küljes enam miski kinni?

Tegelikult ei hoia. Oli aeg, kus ma seal käisin, sest see on minu lapsepõlvekodu ja seotud elu esimeste õppetundidega. Kui vend Rünno seal korteris suri, siis polnud mul sinna asja ja ma müüsin selle maha. Ema ostis selle korteri kunagi Tarmo Türksoni vanematelt. Tarmo, kes on juhtinud Eesti välisluuret ja töötab teabeametis, oli mu lapsepõlve üks põhilisi mängukaaslasi, plastiliinsõdurid ja muu selline värk.