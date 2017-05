Veluurist dressid ja kõhtu paljastav T-särk – ilmselt on kõik näinud tänaval sedamoodi riides olevat lapseootel naist. Tõsi, riiete leidmine võib sel perioodil olla veidi keeruline ning valikki pole just kõige rikkalikum. Samas ei tähenda see sugugi seda, et rasedus võrdubki üheksa kuu kehva maitsega. Pigem on probleemiks see, et kui mõõdud suurenema hakkavad, ei osata enam midagi selga panna ja nii minnaksegi kergema vastupanu teed. Tegelikult ei pea aga sugugi oma stiili kaotama või vältima terve raseduse ajal peeglisse vaatamist. Tuleb lihtsalt teada nippe ja kohti, kust leida riideid, mis pankrotti ei aja, kuid samas on siiski midagi rohkemat kui igavad trikotaažist topid ja veelgi igavamad veluurdressid.

Lapseootus on imeline aeg – nii väidetakse. Ühel hetkel ei lähe aga midagi selga ning senine hoolikalt valitud garderoob tuleb asendada millegi uuega. Aga millega ja mida üldse kanda, et ennast tõesti hästi tunda.

Kui püksid enam kinni ei lähe, pole vaja kohe tormata poodi uusi pükse ostma. Selle asemel tasub katsetada kuulsat patsikummitrikki. Nimelt saab patsikummi edukat kasutada, et pükste värvlile veidi laiust juurde anda. Selleks lükka patsikumm nööpaugust läbi ja kinnita ümber nööbi. Nii pole karta, et püksid alla kukuvad või et keegi aru saab, et oled ülemise nööbi lahti jätnud.

Kui kõht on juba nii suur, et kõik pluusid meenutavad tõesti nabakaid, siis ei tasu silma lihtsalt kinni pigistada. Tegelikult müüakse rasedate osakonnas tihti ümber kõhu käivaid laiu riidest vöid. Need katavad kõhu ning kui need on samas toonis pluusiga, ei pruugi keegi arugi saada, et pluus on lühikeseks jäänud.

Topshop 16 € (Sobib eriti hästi, kui pluusid on lühikeseks jäänud!)

Empiirlõikelised pluusid karjuvad "Ma olen rase!" ning kõigile selline "emmeriietus" väga ei istu. Samas näiteks hõlmikpluusid ja ka –kleidid sobivad väga hästi ka rasedatele naistele. Pealegi on need hetkel tõelised trenditooted ning paelad nii pikad, et neid saab väga ägedalt igatpidi ümber kõhu keerata ja sedamoodi välimusele särtsu juurde anda.

Topshop 26 €

Kui enda tavasuuruses riided enam selga ei mahu, siis igavate rasedate riiete asemel võib üritada soetada lihtsalt tavariideid, mis on sinu harjumuspärasest suurusest number või paar suuremad.

Osavamate näppudega naised võivad oma teksasid ka ise laiemaks teha. Selleks tuleb küljeõmblused veidi lahti harutada ning sinna venivast materjalist riidetükk vahele õmmelda.

Kust stiilseid riideid leida?

Rasedatele mõeldud riiete turg on kergelt öeldes kesine ning panebki ilmselt nii mõnegi naise ahastama, et kas peabki sellised riided selga panema. Päris lootusetu olukord siiski ei ole, kuid trendikate riiete otsimisega tuleb tõesti rohkem vaeva näha kui tavapärasel juhul.

Zara 22,95 € (NB! Mitte rasedatele mõeldud püksid, mis sobivad ka lapseootel naistele!)

Samas tasub meelde jätta, et tavapoodidest võib samuti sobilikke riideid leida. Näiteks veniva kummiga spordimõjutustega püksid, on hetkel väga trendikad ning sobivad kanda ka raseduse ajal. Seejuures on selliseid pükse kerge sobitada nii argipäevaks kui pidulikumateks sündmusteks. Samuti tasub proovida tavalisi sirgelõikelisi ja veidi volüümikama lõikega pluuse ja toppe.

Kui aga tavagarderoob tõesti enam selga ei mahu või on lihtsalt tahtmine seda mõne nii-öelda spetsiaalselt ootusajaks mõeldud rõivaga uuendada, tasub vaadata järgmistesse veebipoodidesse:

www.asos.com

www.topshop.com

www.apeainthepod.com

www.next.com

Asos 74,32 €

Mida veel tasub riideid ostes teada?

Kui tavapäraselt sulle figuuri järgivad rõivad ei meeldi, kuna need pole kuigi andestavad, siis ei tasu ka lapseootuse ajal neist mööda vaadata. Tegelikult sobivad kehakumerusi järgivad kleidid enamikule rasedatele väga hästi.

Zara 79,95 € (Kimono)

Maksikleidid on rasedate seas väga populaarsed. Siiski väldi liiga laiade telkide ostmist, sest need lihtsalt muudavad su mitu korda suuremaks ning kuumast tulevasest emmest on asi kaugel.