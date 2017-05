Homme hommikul oleks patt pikalt põõnata. Selle asemel hiili vaikselt kööki, kääri käised üles ja tee emale tort. Kahekesi on tegutseda toredam, nii et kutsu kaasa ka vanem õde või vend ning küllap kulub ära isagi abi. Kas või kohvi keetes.

Aga ettevalmistustega tuleks alustada juba täna, et hommikul oleks, millest torti ja võileibu teha.

Tänasel toiduküljel olevate retseptide järgi tegi toidud pildistamiseks valmis 10aastane Eliise Annus. Tüdruk on kindel, et need retseptid on jõukohased ka teistele sama vanadele lastele. Siiski tuleb talle homme hommikul appi võileibu meisterdama ka neljaaastane vend.