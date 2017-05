Valitsus suunas 135 miljonist eurost lisarahast taristule, mis on nüüd erinevate objektide vahel ära jagatud. Muuhulgas suunatakse raha Haapsalu raudteesse ja Pärnu lennujaama, mis suleti 2012. aastal suurtele lennukitele. Viimase tõttu ei ole Pärnu enam Rootsi ja Soome turistide jaoks eriti atraktiivne sihtkoht.

Pärnu linnal on plaan kehtestada turismimaks, et korvata lennujaama kulusid.

"Taristuministri Kadri Simsoni sõnul on nende (valitsuse - toim) soov või lausa nõue, et kui teised lennujaamad opereerivad riigirahaga, et Pärnu linn maksaks opereerimiskulude vahe," kommenteeris Pärnu linnapea Romek Kosenkranius.