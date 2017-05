Londoni kohus otsustas, et Vene miljardäril tuleb maksata endisele abikaasale lahutuse eest 453,58 miljonit naelsterlingit (536, 84 miljonit eurot), vahendab BBC.

Kohtu otsusel kuulub endisele naisele 41,5% perekonna varast. Kohus keelas avaldada protsessis osalenute nimesid. BBC lisab vaid, et tegemist on 61aastase Kaukaasiast pärit mehega ja 41aastase Ida-Euroopa päritolu naisega, kes tutvusid ja abiellusid Moskvas ning asusid elama Surrey krahvkonnas Inglismaal. Vene meedia oletab, et tegemist on Bakuus sündinud Farhad Ahmedoviga, kes ajakirja Forbes venekeelse väljaande andmetel on 1,3 miljardi dollariga Vene rikkurite edetabelis 67. kohal. Tõsi, Ahmedov on praegu 64- mitte 61aastane nagu väidab BBC.