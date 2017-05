Valimiste põhivõitluse peavad konservatiivid ja reformaatorid. Juba mullu oktoobris kehtestas Iraani kõrgeim juht ajatolla Ali Hamenei (Khamenei) presidendivalimisteks uued mängureeglid. 18 punktist koosnev dokument saadeti seadusandliku, täidesaatva ja kohtuvõimu juhtidele, et kõik teaksid, kuidas tuleb käituda valimiste eel ja ajal. Riigi vaimne liider rõhutas vajadust tagada kõigile kandidaatidele võrdne ligipääs nii televisioonile kui ka sotsiaalmeediale. Lisaks soovitas Hamenei kasutada valimiseelsete küsitluste korraldamisel ja hääletustulemuste kokkulöömisel tänapäevast tehnoloogiat, et välistada võltsingud ja muu sahkerdamine. Veel oli ta vastu kandidaatide ja parteide rahastamisele välismaalt.

Valimistele registreerimine kestis viis päeva ja lõppes 15. aprillil. Selleks ajaks teatas oma soovist kandideerida presidendiks ja esitas vastavad dokumendid 1636 inimest: 1499 meest ja 137 naist. Naisi oli nimekirjas küll vähe, kuid varem oli neil kandideerimine üldse keelatud. Kõige noorem kandideerija oli 18- ja vanim 92aastane. Tegemist on arvatavasti maailmarekordiga, sest nii palju sooviavaldusi presidendiks saada teistes riikides naljalt ette ei tule.

Mitu prominentset poliitikut on kinnitanud, et paljud registreerisid end üksnes selleks, et irvitada Iraani tobeda poliitilise süsteemi üle.

Iraani eripära on see, et inimene võib ju tahta presidendiks kandideerida, kuid kas talle seda ka võimaldatakse, seda otsustab omapärane organ, nn järelevalvenõukogu, millel on üpris suured volitused ja mis koosneb mõne juristi kõrval peamiselt konservatiivsetest vaimulikest. See on ka mõistetav, sest Iraan on teokraatlik riik, mida kontrollivad mittevalitavad islamifundamentalistlikud usujuhid. Järelevalvenõukogu otsustab alati enne valimisi, keda soovijatest lubada kandideerima ja keda mitte. Kandideerima lubatakse eeskätt need, kes on Iraani kõrgemale usujuhile mingilgi määral vastuvõetavad.

Ootamatu käigu tegi Iraani ekspresident Mahmud Ahmadinezhad (Ahmadinejad), kes teatas eelmisel aastal, et ta ei kavatse Hamenei soovitusel presidendiks kandideerida, kuid andis aprillis siiski sisse vastavad dokumendid. Kuna see oli ilmselgelt üleastumine kõrgema usujuhi suulisest korraldusest, siis kriipsutas valikukomisjon ekspresidendi kandidaatide nimekirjast kiiresti maha. Iraani kombe kohaselt keeldusid ja äraütlemisi ei põhjendata, kuid Ahmadinezhadi puhul võib oletada, et temale sai saatuslikuks usujuhile vastuhakk.

Arvatavasti tuleb Rouhani ja Raisi duell

Kuigi veel aprillikuus oli pisike lootus, et seekord lubavad tähtsad usumehed presidendiks kandideerima ka mõne naise, siis seda siiski ei juhtunud. Seejuures ei teatatud ka põhjustest, miks naistel pole senini lubatud riigipeaks kandideerida. Üks põhjus võib olla see, et tegu on naistega, teiseks aga see, et nad on riigi praegust juhtkonda mingil moel, näiteks kriitikat tehes, pahandanud.

Samas ei saa öelda, et Iraan on üdini naistevaenulik, sest riigis võimutsevad meesvaimulikud on lubanud kõrgetele ametikohtadele ka naisi. Nii määrati eelmise aasta lõpus Iraani asepresidendiks geograafiadotsent Zahra Ahmadipour.

Iraani seadusandluse järgi võib presidendiks saada päritolult ja kodakondsuselt iraanlane, austatav poliitik või hea reputatsiooniga usutegelane, kes on kõrg- või analoogse usuharidusega ja vähemalt 21aastane šiiit. Samas tuleb silmas pidada, et president pole Iraanis kõige kõrgem riigiametnik. Temast tunduvalt tähtsam on Iraani kõrgem usujuht – praegu on sel ametikohal Ali Hamenei.

Eksperdikomisjon lubas presidendiks kandideerida küll kuuel mehel, kuid suuremad šansid presidenditool 19. mail enda kätte haarata on nüüdsel presidendil Hassan Rouhanil ning tunnustatud vaimulikul ja juristil Ebrahim Raisil. Võib oletada, et üks neist ka presidendiks valitakse, kuid kas see toimub esimeses või teises hääletusvoorus, on veel lahtine. Kuigi igasugustel valimistel võib alati ette tulla ka üllatusi, siis konservatiivses Iraanis üllatusi eriti ei sallita ja seetõttu püütakse tulevane president paika panna veel enne valimispäeva – seepärast lühendati ka näiteks kandidaatide nimekirja kuue meheni. Selles suhtes meenutab Iraan veidi Venemaad, kus presidendivalimiste võitja on juba ammu enne valimisi teada. Iraanis see päris kindlalt siiski veel teada pole, vähemalt avalikkusele mitte.

Kuna kõik senised Iraani presidendid alates 1981. aastast on eranditult olnud ametis kaks ametiaega järjest, siis on mõningad eelised praegusel presidendil Rouhanil, kes tahab seda traditsiooni jätkata. Pealegi peetakse Rouhani teeneks rahvusvahelise tuumaleppe saavutamist ja sanktsioonide leevendamist, ka suhted Venemaaga pole kuigi halvad. Teisalt on teda kritiseeritud juhtimispuuduste, majandusseisaku ja suure tööpuuduse pärast.

Hamenei ründab Rouhanit

Viimastel kuudel on usujuht Hamenei rünnanud väga teravalt president Rouhanit. Hamenei ei pea näiteks Rouhani teeneks sõjaohu vähenemist, kuigi just tema sõlmis rahvusvahelise tuumaleppe: "See pole nii. Sõjaohu likvideeris Iraani rahvas." Muide, varem olid Hamenei ja Rouhan tuumaleppe teemal tunduvalt rohkem ühel meelel.

Veel on Hamenei süüdistanud Rouhanit liiga tihedate suhete sisseseadmissoovis lääneriikidega. Ka iraanlaste olukord pole Rouhani ametiajal sugugi paranenud. Arvatavasti on Hamenei suurenenud Rouhani kriitika tingitud sellest, et Hamenei soosikuks presidendivalimistel on Raisi. Hamenei pole seda küll kunagi välja öelnud ega kinnitanud, kuid nii oletavad eksperdid ja kolumnistid.

Kui Rouhanit peetakse reformaatorite ringkonna kandidaadiks, siis tema peamine vastane Raisi esindab konservatiive. Populaarne vaimulik Raisi on Iraani poliitika uustulnuk, keda on nimetatud suureks leiuks konservatiividele, kes on pidanud pikalt ajama läbi ilma säravate isiksusteta. Just tema nimetasid Iraani mõjukad teoloogid mai alguses oma kandidaadiks presidendivalimistel, sest ainult Raisi saaks nende arvates kõige paremini hakkama riigipea ülesannetega.

Enne valimisi pidasid kuus presidendikandidaati kolm teledebatti, mida näidati Iraani televisiooni otse-eetris. Esimene mitmetunnine debatt toimus 28. aprillil, seejärel 5. ja 9. mail. Esimese debati teema oli sotsiaalpoliitika, teisel korral kõneldi majandusest, sisepoliitikast ja kultuurist ning 9. mail lõpetati välispoliitikaga. Kandidaadid vastasid saatejuhtide ja konkurentide küsimustele ning selgitasid oma seisukohti. Ajakirjanduses märgiti, et kõik kandidaadid käitusid debattides väärikalt, ei tõstnud häält ega püüdnud teistele vahele rääkida.

Iraani suhted Venemaaga on peaaegu sõbralikud

Tänavu märtsis käis Rouhani esimesel ametlikul välisvisiidil sel aastal: teekond viis Iraani presidendi Moskvasse. Loomulikult kohtus Rouhani ka oma kolleegi, Venemaa presidendi Vladimir Putiniga, kes kinnitas, et kaks riiki on head naabrid ja kindlad partnerid. Rouhani aga märkis, et Venemaa ja Iraan on astunud omavahelistes suhetes uude viljastavasse etappi, mille sisuks on võitlus terrorismi ja narkokaubandusega.

Kuigi sellal polnud Rouhani veel teatanud kavatsusest kandideerida uuesti presidendiks, soovis Putin talle presidendivalimistel edu. Järelikult sai Moskva teistest varem teada Rouhani kandideerimissoovist.

Venemaad ja Iraani võib tõepoolest nimetada sõpradeks. Iraan on olnud Venemaa stabiilne partner sõjategevusel Süürias. Senini tegutseb Venemaa kaasabil rajatud Lähis-Ida esimene aatomielektrijaam Bushehris, mille teist ja kolmandat reaktorit ehitatakse. Viimase kahe aasta jooksul on kahe riigi vaheline kaubandus suurenenud 70%. Koostööd tehakse masinaehituses, põllumajanduses, energeetikas, naftatööstuses. Just eeskätt tänu Venemaale on Iraan suutnud edukalt vastu seista lääneriikide sanktsioonidele. Samas ei saa unustada, et Iraan vajab hädasti ka tehnikat, mida Venemaa ei suuda pakkuda ja mida saab osta ainult lääneriikidelt.

PEAAEGU LIITLASED: Venemaa president Vladimir Putin kohtus Iraani presidendi Hassan Rouhaniga 28. märtsil Kremlis. (Reuters / Scanpix)

Iseenesestmõistetavalt teeb Iraan Venemaaga ka sõjalist koostööd. Kui seni kasutasid Venemaa lennukid Iraani lennuväebaase üksnes vahetankimisteks, siis nüüd on Iraani valitsus lubanud anda oma baasid venelastele ajutiseks kasutamiseks, kuid ainult ühel tingimusel: venelased peavad vastutasuks pommitama terroriste Süürias.

Hiljuti katsetati ajakirjanduse andmetel Iraanis edukalt Venemaa maa-õhk-tüüpi raketikompleksi S-300. Sõjaväeõppuste ajal välja lastud raketid said sihtmärkidest jagu ja hävitasid need.

Iraangi ei istu, käed rüpes, ja püüab arendada ka oma sõjatehnikat. Tänavu märtsis laskis Iraan seeriatootmisse tanki Karrar, mis riigi kaitseministri Hossein Dehqani kinnitusel on arenenud riikide moodsate tankidega võrreldes sama võimas, täpne ja liikuv.

Kuigi Putini ja Rouhani kohtumisel märtsikuus vahetati viisakus viisakuse järel ja räägiti suurtest edusammudest kahepoolsetes suhetes, on Venemaal ja Iraanil ka piisavalt lahkhelisid. Seetõttu on koguni räägitud, et Venemaa võib Iraani ohverdada olukorras, mis on talle kasulikum või olulisem sõprusest Iraaniga.

Ameerika Ühendriigid on endiselt üks iraani põhivaenlasi

Kui Venemaaga saab Iraan enam-vähem talutavalt läbi, siis Ameerika Ühendriikidega on lood vastupidised. Alates šahhi kukutamisest pole iraanlased, st eeskätt Iraani usueliit kunagi ameeriklastega klappinud. Vaid Iisraelisse suhtub Iraan veelgi vaenulikumalt. Iraani ja USA suhted on teravad alates 1979. aastast, kui radikaalsed islamitudengid hõivasid USA saatkonna Teheranis ja hoidsid seal 52 pantvangi kinni 444 päeva. Teine kahe riigi suhetele halvasti mõjunud sündmus toimus 1988. aastal, kui USA sõjalaev tulistas alla Iraani reisilennuki 290 inimesega pardal. Nagu hiljem selgus, olevat ameeriklased pidanud reisilennukit hävituslennukiks.

USA presidendi Donald Trumpi administratsioon on Iraani suhtes väga tähelepanelikult meelestatud. USA välisminister Rex Tillerson on nimetanud Iraani tõsiseks ohuks Ameerika Ühendriikidele ja kogu regiooni stabiilsusele. USA peab Iraani valitsust terroristide sponsoriks ja on seetõttu kehtestanud Iraani vastu sanktsioone, sealhulgas ballistiliste rakettide programmi kohta. Veel süüdistavad ameeriklased Iraani küberrünnakute organiseerimises, inimõiguste rikkumises, vaba laevanduse takistamises Pärsia lahes, provokatsioonide algatamises. Tillersoni ennustuse põhjal kukub 2015. aastal sõlmitud tuumakontrollileping (JCPOA ehk BARJAM) läbi ega saavuta oma sihti muuta Iraan tuumavabaks riigiks.

Ka Iraan pole Ameerika Ühendriikidest kuigi heal arvamusel. Kui Iraani president Rouhani kommenteeris mullu USA presidendivalimisi, siis nimetas ta ameeriklaste ees seisnud valikut kehvapoolseks, kuna neil tuli valida halva ja veelgi halvema kandidaadi vahel. "Nad on valinud presidenti üle 50 korra, kuid selles riigis pole moraali. Kas nägite presidendidebatte? Kuidas nad rääkisid ja irvitasid teineteise üle?" rääkis Rouhani.

Praegustel andmetel otsustab USA president Donald Trump umbes kahe-kolme kuu pärast, mida Iraaniga täpsemalt ette võtta.

Presidendikandidaate on kuus:

Hassan Rouhani (68) – praegune president, kes kandideerib teiseks ametiajaks,

Ebrahim Raisi (56) – endine peaprokurör,

Mohammad Bagher Ghalibaf (55) – Teherani linnapea, Iraani endine politseiülem,

Eshaq Jahangiri Kouhshahi (59) – esimene asepresident,

Mostafa Hashemitaba (70) – endine tööstusminister,