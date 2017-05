Emadepäevaeelses LP-s räägib oma loo fantastiline kahe lapse ema ja vapper naine Häli Veskaru (45), kes juba kaks aastat elab noorema pojaga kahekesi, sest astus välja 20 aastat kestnud kooselust tuntud saatejuhi ja meelelahutaja Hannes Võrnoga (47).

Häli Veskaru elu Viimsi ridaelamus muutus väljakannatamatuks pärast seda, kui tema elukaaslane naasis 2014. aasta aprillis Afganistanist pooleaastaselt rahuvalvemissioonilt.

Nurka surutud Häli kartus selle ees, mida rääkimine võib endaga kaasa tuua, on põhjendatud - Hannes Võrno käitumine võib olla ettearvamatu: ta kirjutab raamatuid, milles võib solvata, salvab teravalt oma Facebooki kommentaarides, mida meedia järjepanu avaldab, ja talle on avatud kõik peavoolumeedia võimalused mis tahes teistsugune arvamus tümaks teha. Teisi pidevalt halvustavate kommentaaridega ründava avaliku elu tegelase peidus pool on oluline info ja ka seni kommenteerimisvõimaluseta jäänud Hälil on õigus rääkida oma lugu, kirjutab kirjutab Ingrid Veidenberg Eesti Päevalehe laupäevalehes LP.

Kommentaari asemel saatis Võrno täiesti tühja meili, korduvmeilile ta ei vastanud, telefonikõne katkestas ja sõnumile ei reageerinud.

Artikkel tervikuna ilmub 13. mai LPs.