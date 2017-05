"Soome kodanik Martti H. teatas politseile, et kelmid petnud temalt kopeerimise ettekäändel välja 2450 dollarit, s.o ligi miljon Eesti senti. Lugu juhtunud Peterburi võõrastemajas Tallinnas," kirjutab nädalaleht Esmaspäev 1931. aasta mais.

Ahne soomlane oli Riias tuttavaks saanud eesti aferisti ja kahe lätlasega, kel tema rahapakki nähes silmad põlema lõid. Mehed lubasid dollareid juurde valmistada. Selleks sobivat kõige paremini Tallinnas Suur-Karja tänavas Peterburi võõrastemaja. Sõidetigi koos Eestisse.

"Peagi toodi võõrastemajja mingi press. Pandi valge paberitükk pressi vahele ja juba varsti tuli sealt välja uhiuus krõbisev dollar. Nähes, et sellega tõesti võib head raha teha, andis soomlane kogu oma dollaritagavara kelmide kätte. Need ladusid dollarid suurde pakki asetades iga kahe dollari vahele valge paberitüki. Neist pidi pressi all saama uued rahad. Siis lahkusid eestlane ja lätlased võõrastemajast, jättes pressi soomlase hoole alla. Enne lahkumist kinnitasid, et too ei puudutaks rahapakki enne järgmist hommikut kella seitset. Muidu rikub ta ehtsadki dollarid ära."

Soomlane kannataski hommikuni. Paraku oli press avades ainult valgeid paberitükke täis ja dollarid kadunud. Lätlased olid aga kiirrongiga täpselt sel ajal Riiga jõudnud ja kättesaamatud.