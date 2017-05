Eesti Laul teatas täna õhtul, et Eurovisioni lauluvõistluse korraldajad Kiievis on andnud ametliku lakoonilise selgituse, miks Eesti esindajate Koidu ja Laura Põldvere esitus ei kõlanud nii, nagu see oleks pidanud kõlama ning laulu esimesed helid läksid kuulajatele kaduma.

"Meie peasüsteemis oli tehniline probleem ja seepärast lülitasid insenerid käsitsi üle teisele süsteemile, mis meil oli ülearusteks juhtumiteks. Paraku põhjustas see laulu esimeste helide kadumise.“