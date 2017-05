Selle kevade lahedaima telemängu "Suure tähe väike täht" hooaja viimases osas vahetab Märt Avandi saatejuhi rolli hoopis külalise rolli vastu ja tuleb saatesse koos oma poja Hermaniga. Ka on külalisteks näitleja Juss Haasma koos tütre Miiaga ning suusataja Jaak Mae koos poja Ralfiga.

Saatejuht on Ott Sepp.

Annely Adermanni küsimuse peale, kas Märt Avandi end ka oma pojas Hermanis ära tunneb, vastab Märt jaatavalt. "Rõõmustan paljude omaduste üle, mis on, mulle tundub, ta minult pärinud, ja kurvastan ka, sest ta on kohutav udu ja unustab kõik ära! Kõik läheb meelest ära ja ta ei mäleta, mida just kahe sekundi eest ütles. Mina olin samasugune ja olen samasugune! Aga on ka palju ilusaid omadusi, mis tal on ja ma olen selle üle uhke," sõnab Avandi.

Heategevusliku telemängu "Suure tähe väike täht" hooaja viimane ja eriti lõbus saade on eetris pühapäeval, 14. mail kell 19.30!

Videointervjuu Märt Avandi ja poja Hermaniga näete SIIT.