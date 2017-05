Linnadevahelises bussis insuldi saanud 54aastase naise elu rippus juuksekarva otsas. Tänu kaasreisijate tähelepanelikkusele jõudis ta siiski eluga sihtpunkti – seda küll juba kiirabiautoga.

Teisipäeva hommikul kella üheksa ajal läks 54aastane Ljudmila Tallinna bussijaamast Lux Expressi bussile, et sõita Tartusse. „Ema ütles, et hommikul olid tal tasakaaluhäired, aga ta ei teinud nendest välja,“ räägib Ljudmila tütar Darja. „Bussis oli tal raskusi telefoni käes hoidmisega ja see kukkus kogu aeg käest maha. Ta tundis ennast halvasti. Ema ütles, et mingi neiu ja noormees märkasid seda ja andsid teada bussijuhile, kes siis kutsus välja kiirabi.“

Ljudmila toimetati Tartu Ülikooli Kliinikumi. „Seal saime arsti käest teada, et tal oli olnud insult. Veresoon peas lõhkes. Nii noorelt,“ jääb Darja hetkeks mõttesse. „Praegu on emal kõnehäired, vasak kehapool on häiritud ega kuula üldse sõna. Lisaks tasakaaluhäired, mistõttu ta ei saa ise kuskil käia ega püsti seista, aga ta saab kõigest aru ja mäletab kõike, mis oli enne ja mis on praegu,“ räägib tütar.

Darja on väga tänulik kahele noorele inimesele, kes märkasid Ljudmila halba enesetunnet, ja ka kiirabisse helistanud bussijuhile. „Tänu kiirele reageerimisele ei olnud ema seisund nii hull ja ta pääses eluga,“ ütleb Darja. „Me tahame üles leida selle neiu ja noormehe, et neid tänada. Bussijuhiga me ei ole jõudnud veel ühendust võtta, kuid tedagi tahaksime tänada, sest see kõik oleks võinud lõppeda hoopis teistmoodi.“

Lux Express Estonia AS turundus- ja müügijuht Sander Lõhmus tõi välja, et bussifirmal oleks hea meel abistajad ja abivajaja kokku viia, kuid selleks peaksid abistajad ise endast märku andma. Firmal puudub info, kes bussis olnud 38 reisijast olid need, kes insuldi saanud naisele appi ruttasid.