Toom saatis täna meediale pöördumise Jüri Ratasele, milles teatas peaministrile, et tolle ülesanne on eestlasi ja venelasi ühendada, mitte pooli valida. Samuti ütles Toom, et Keskerakond ei kuulu Ratasele.

"Nii Toom kui Ivanova on korduvalt kinnitanud, et peavad end nö "Savisaare liini" järgijateks Keskerakonnas. Mulle ei meenu, et Edgar Savisaar oleks sinel seljas, nelgid käes, Vene meediakanali mikrofoni käes, nagu oleks ta Anne Veski, läinud Pronkssõduri juurde, et seal valimiskampaaniat teha. Ta teadis väga hästi, et tundlikes küsimustes on eestlaste ja venelaste seisukohad väga erinevad ning vastutustundliku poliitikuna ta ei tahtnud ühiskondlikke vastuolusid suurendada," lisab Kaljulaid, et Savisaar oli eestlane, kes arvestas venelastega.