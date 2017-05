ERRi kodulehe teatel tekkis laulu idee Sven Lõhmusel ja Koit Toomel üheskoos Itaalias ringi sõites. Kui Koit oli kodumaale naasnud, külastas Sven Veronas "Romeo ja Julia" tegevuspaika. Sellest sündis meloodia täis piiritut igatsust, aga ka mõistmist: armurong on nüüd läinud. Käes on hall argipäev koos kommunaalmaksete ja konnasilmadega.

"Verona" avang räägib poissmehe- ja vanatüdrukupõlve kibedusest ning alkoholi kuritarvitamisest. Kui varem tuli kaif armastusest, siis nüüd tuleb leppida külma pudeliga. "Oleme kadunud nagu kaks purjelaeva merel," kõlab trööstitu hüüd. Mis läind, see läind. Lõpuks peetakse siiski vajalikuks toonitada, et tegu oli heteronormatiivse suhtega: "See läänelik naine ja see läänelik mees kadusid Veronasse."

Mainekas Briti ajaleht Telegraph pilkab, et "Veronas" olid tänavuse Eurovisioni ühed totramad vigase inglise keele näited. Erilisteks pärliteks nimetab väljaanne laulu avaridu: "Magad ihuüksi / ärkad, pudel käes / Ei mingit serenaadikõla / sest me mõlemad teame: kaotasime oma mängus." Mõnitada saavad ka värsid kadmisest rahvamassi, võrdlus purjelaevukestega ning dramaatiline: "Oleme kadunud, sest vahel ehitame armastust üles ja põletame maha." "Hämmastaval kombel ei jõudnud see laul finaali," ironiseerib leht.

Küll aga oli "Verona" mokkamööda Briti veebilehe Gay Times toimetajale Robin Holleyle. "Minu täielik lemmiklugu selle aasta võistlusel."