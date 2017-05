Õnnitleme lauljatari, kirjanikku ja ajakirjanikku Evelin Samueli, kel täna sünnipäev!

Väga mitmekülgset ja andekat Evelin Samueli teame eelkõige lauljana, kes osales edukalt Eurovisionil, on mänginud muusikalides, esinenud paljudel kontserdilavadel ning andnud välja plaadi. Evelin Samueli ja Camille Camille'i esitatud New Age-stiilis pala "Diamond of Night" võitis Eurolaulu aastal 1999, esindades Eestit Eurovisionil Jeruusalemmas, kus saavutasid kuuenda koha.

Evelin Samuel on olnud mitmete suurkontsertide (Tina Turneri jmt) pressiesindaja ning töötanud turundusjuhina tarkvarafirmas Ordi. 15. märtsist 2010 on Evelin Samuel ajakirja Tervis Pluss peatoimetaja. Tema sulest on ilmunud lasteraamat "Ükskord, kui sadas vihma" (2008) ning ta on avaldanud arvukalt lasteluuletusi, millest hulga on viisistanud ja plaadistanud helilooja Priit Pajusaar ("Hiigelsoojad pilvelambad" jm).

Evelin Samuel on teist korda abielus ning tal on kaks poega.