Kuigi kired aasta ema valimise ümber on vaevalt vaibunud, tuleb tunnistada, et oleme vahepeal koledakski kiskunud diskussioonist pigem võitnud: kollektiivne mõtlemine selle üle, milline on hea ema (ja kuidas ise parem olla), võib olla võimsamgi ühiskonda positiivselt tagant tõukav jõud kui seda ühe ema eeskuju olla suudaks.

Pühapäeval ulatab president Estonia kontserdisaalis hõbesõle emale, kelle teenetes ühiskonna ja eriti oma laste ees pole põhjust kahelda. Mitte kellelgi. Ja sajad tuhanded emad saavad oma lapselt lilleõie ühes hea sõnaga. Nii, nagu on alati olnud. Tõsiasi, et paarkümmend päeva hiljem – lastekaitsepäeval – saavad aukirja veel 15 ema, kelle kandidatuuri aasta ema valiv Eesti Naisliit erinevatel põhjustel ei kaalunud, ei vähenda kuidagi eesseisva peopäeva pidulikkust.

Kuid päris alusetu pole küsimus, kas kahte üritust ei annaks tulevikus ühendada. Eeskuju pole vaja otsida kaugelt – põhjanaabrite president paneb tänavu ordeni rinda 35 emale, keda ühendab vaid see, et nad kasvatavad pühendunult last (kes ei pea olema lihane) ja vanusenumber algab vähemalt neljaga. Ei mingeid lisatingimusi. Ometi pole tegemist ainuvõimaliku lahendusega – omavahel sobimatut ei pea väevõimuga kokku sundima, oli üks argument, millega feministid aasta emale seatud abielunõude kahtluse alla seadsid, ja millega naisliit vähemalt osaliselt nõustus.

Kindlalt võiks soovida hoopis seda, et tulevikus jääb ära emade tunnustamise ümber puhkenud sõnasõda. Loodetavasti annab selleks endiselt oma panuse ka president Kersti Kaljulaid, kelle positsioon ja tasakaalukas loomus teeb võimalikuks olla nii aasta ema tiitli üleandja kui ka esiletõstmist vääriv ema mitte ainult naisõiguslaste silmis. Tõelisest sajandi emadepäevast võiksime rääkida siis, kui jõuaksime sinnamaale juba järgmisel aastal, kui tähistame ka Eesti 100. sünnipäeva.