Kui tõejärgne ajastu annab võimaluse, platvormi ja kuulajad, et jutustada tõsise näoga lapikust maast, siis pole sinna midagi parata. Ent käega lüüa on raskem siis, kui riigikogu liige kõneleb sama tõsiselt alternatiivsest ajaloost, kus pommidele polnudki kohta – elusolijate teistsugustest mälestustest hoolimata. Kas paarikümne aasta pärast vaatame tagasi ja mõtleme, et tollane peaminister Jüri Ratas teinuks teene mitte ainult endale, vaid ka asjaosalistele, kui taibanuks reaalsuskaugemad erakondlased õigel ajal parteilisest platvormist ilma jätta?

Kes päästaks IRLi?

Uppuja päästmine on kellegi teise asi, näivad mõtlevat paljud endised ja praegused IRLi liikmed. Päästepaat on valmis viima Brüsselisse Juhan Partsile seltsi erakonna peaideoloogi Ken-Marti Vaheri, ülejäänud peavad aga otsustama, kes saab vaevalt pinnal püsiva laeva uueks, võib-olla viimaseks kapteniks. Mõttekoht on Reformierakonnalegi – kas vanale liitlasele käe ulatamisega ei olda juba hiljaks jäädud.