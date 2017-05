Kehakeeleekspert Atali Stahlman sõnab, et Eurovisioni teises poolfinaalis üles astunud Laura ja Koidu esitus jäi tuhmiks - seda eriti just Laura poolt. "Laura kindlasti kas põles läbi või sattus segadusse, see polnud justkui tema," arvab ta.

Stahlman sõnab, et kui varem paistis Laura silma oma ilusa meigi, särava väljanägemise, ilusate silmade ja tugeva häälega, siis nüüd oli seda kõike pisut miinuses. "Koit tegi oma osa hindele viis pluss, Lauraga oli küll midagi juhtunud. Kas ta siis põles läbi sel momendil? Aga ka visuaalselt olid nad selles mõttes alla andnud, et Laura ei säranud laval. Tema meik ja ilusad silmad ei paistnud välja," arutleb ta.

Kas visuaalselt kiretu esinemise taga võis peituda lavanärv? "Närv võis olla pigem Koidul, mis panigi teda väga särama ja tõstis tema adrenaliinitaset. Ta tõesti säras nagu vulkaanipurse. See oli ju imeline - kogu tema silmavaade ja olemine," arvab Stahlman. Ta arutleb, et võib-olla läks just Laura liiga kindla olemisega lavale, mis võiski teda alt vedada. Krampliku oleku põhjus võis peituda ka loo alguses kuulda olnud tehnilises viperuses. "Võib-olla midagi läks alguses kohe käest ära ja Laura läks paanikasse?" sõnab ta.

"Aga ma ütlen veelkord, et visuaali ja lavameigiga on mööda pandud. Koit mõjus nii palju värskemalt ja krapsakamalt, aga tavaliselt peab nendes duettides just naine olema see, kes kogu asja juhib. Mees on tavaliselt taustajõud. Ja nüüd, kuna ta oli meigiga tagasihoidlik ja hääl polnud ka kõige parem, varastas Koit selle šõu põhimõtteliselt ära ja tegi kõik, mida teha andis," arvab ta.