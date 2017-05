See on lihtsalt häbiväärne, kuidas kooliharidus paneb jala taha eesti noorte karjäärile! Vene keele õpetamist alustatakse koolis liiga hilja ja keeletunde on liiga vähe. Tulemused on näha: töökohtadel, kus on vaja osata kolme hädavajalikku keelt – eesti, vene ja inglise, Tallinnas soovitatavalt ka soome – on eelisseisundis vene noored. Just need nutikad ja kenasti lõimunud, kel on kõik tarvilikud keeled suus.

Kahekümnendates eluaastates eestlased, paraku, maigutavad tihtipeale suud nagu kalad kuival, kui on vaja vene keeles suhelda. Ikka juhtub, et on vaja – eriti pealinnas, kus venekeelseid inimesi näeb kõikjal, alustades kauplusest ja lõpetades laste mänguväljakuga.

Vilets vene keele oskus võib olla üks tõukejõud, mis ajendab eesti noori kolima mujale elama-töötama. Kui kodumaal on karjäärivõimalused vene keelt oskamata tunduvalt kehvemad, siis miks mitte minna ingliskeelsesse keskkonda, kus piisab kahest keelest? Inglise keele õpe on ju koolis korralik ja see annab tuule tiibadesse.