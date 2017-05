"Gruppi kuuluvatel fregattidel on võimekus nii õhutõrjeks, veepealseks aga ka veealuseks lahingtegevuseks. Läänemeri on väga oluline piirkond NATO jaoks ja me jääme oma grupiga siia pikaks ajaks," ütles NATO 1. alalise mereväegrupi ülem kommodoor Sandquist.

NATO 1. alalisse mereväegruppi kuulub hetkel kaks laeva: lipulaev HNoMS Roald Amundsen Norrast ja HNLMS Evertsen Hollandist. Grupi ülemaks on kommodoor Ole Morten Sandquist Norra mereväest.

"Mul on hea meel tervitada mõlema grupi laevu Tallinnas. NATO merejõudude kohalolek on märk kindlatest ja toimivatest liitlassuhetest," ütles mereväe ülem mereväekapten Jüri Saska, kelle sõnul on ta eriti uhke selle üle, et üks NATO gruppidest saabus Tallinnasse Eesti mereväe ohvitseri juhtimise all.

"Kaptenleitnant Seljamaa on koos oma staabiga teinud suurepärast tööd, mis on leidnud NATOs kõrget tunnustust," lisas mereväekapten Saska.

Miinisadamas peatub NATO 1. alaline miinitõrjegrupp, kuhu kuulub hetkel neli laeva: lipulaev EML Wambola Eestist ning miinijahtijad HNoMS Hinnoey Norrast, HMS Ramsey Ühendkuningriigist ja BNS Primula Belgiast. Gruppi juhib 2016. aasta juunist Eesti mereväe ohvitser kaptenleitnant Johan-Elias Seljamaa.

"Läinud on päris hästi. Oleme käinud viieteistkümnes erinevas sadamas ja osalenud mitmetel miinitõrjeoperatsioonidel. Kõige suurem eesootav õppus on Baltops juuni alguses," ütles kaptenleitnant Johan-Elias Seljamaa.

Enne Tallinnasse saabumist viisid laevad täna varahommikul läbi ühise manööverharjutuse merel koose Eesti mereväe lipulaevaga miinijahtiga Admiral Cowan.

Kaks fregatti lahkuvad Tallinnast esmaspäeval, miinitõrjegrupp viib alates esmaspäevast läbi Tallinna lahes ja Naissaare ümbruses toimuva miinitõrjeoperatsiooni. Mõlemad mereväegrupid jäävad Läänemere regiooni ja osalevad juunis algaval Läänemere suurimal mereväeõppusel Baltops 2017.