1. Me teame, et sa vaatad

"Miks ta on temaga?" kõlavad kommentaarid, kui tänaval liigub paks naine ja kobedalt vormis mees. "Kuidas nad seksivad? Äkki nad on õde ja vend?" need on lihtsalt mõned näited paljudest.

2. Seks paksuna on suurepärane

Olgu mõlemad osalised paksud või ainult üks - seks on ikka suurepärane. Kusjuures - paljud kogukad on voodis paindlikumad!

3. Ei, sa ei saa meie kallimat varastada!

See on uskumatu, kui paljud on kogenud, kuidas mõni peenike inimene arvab, et suudab pakus ja peenikese suhtele vahele trügida. Inimesed kipuvad arvama, et paksuke on lihtsalt kohatäitjaks seni, kuni ilmub kohale see õige ja peenike...

4. See ei ole ainult fetish

Võibolla meeldivad sulle rinnakad naised ja blondid juuksed, aga kui kohtud suurepärase iseloomuga ja väikeste rindadega brünetti - võtad ära ka tema. Sama kehtib ka paksukeste kohta - peamine pole tema kaal! Ometigi eeldavad paljud, et pakse naisi armastavad vaid need, kellel on fetish paksude vastu.

5. Paksud võivad olla aktiivsed ja terved partnerid

Vaatamata ühiskonna arvamustele - paksud saavad olla terved ja aktiivsed ühiskonnas tegutsevad liikmed. Üks paks inimene võib olla haige, teine täiesti terve. Kui oled paks, siis see ei tähenda, et ta ei treeniks või ei oleks treenitud.