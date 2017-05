Politsei- ja piirivalveamet tutvustas pressikonverentsil Haapsalus hukkunud piirivalvurite juhtumi uurimise tulemusi. Möödunud aasta 26. juunil juhtus Haapsalu lähistel mereõnnetus, milles hukkus kaks merel patrullinud piirivalvurit – üleminspektor Tarmo Kammer ja komissar Renee Kark. Pressikonverentsil osalesid PPA sisekontrollibüroo juht Raul Vahtra, valmisoleku ja reageerimise büroo juht Marti Magnus ning Lääne ringkonnaprokurör Indrek Kalda. Raul Vahtra sõnul kuulasid uurijad üle kõik tunnistajad ning piirivalvureid viimasena näinud laevajuhtide sõnul olid mehed heatujulised. Uurimise käigus tehti hukkunutele kohtuarstlik ekspertiis, samuti uurisid asjatundjad ka paate ja päästeveste. Uuriti, kas need olid töökorras ja vastavad nõuetele ja standarditele.

Paat, mida PPA patrull kasutas, oli valmistatud 1995. Alumiiniumkerega paat läbis 2014. aastal tõsise uuenduskuuri. See sai uue mootori ja roolimehhanismi. Vahtra sõnu on üldjuhul paatidel kas hüdraulilised või trossiga roolimehhanismid. Esimene toimib nii nagu autodel, mootorilt saadav tagasiside on roolile võimendatud. Sellel paadil oli trossiga ehk täistagasisidega roolimehhanism. Sellist paati on kerge juhtida. Kuid mootori propelleri pöörlemine tekitab tsentrifugaaljõudu ja nii võib paat teha ootamatu tagasipöörde. Paadil oli ka tagasipöördelüliti, kuid selle tross oli õnnetuse ajal juhi külge kinnitamata.

Paadiga tehti uurimise jooksul sõidukatsed. Selgus, et paadimootor oli töökorras ja paaditüübile sobiva võimsusega, ka roolimehhanism oli paadile sobilik ja korras. Katsemeeskond jõudis arvamusele, et õnnetus juhtus seetõttu, et paadi roolist lasti sõites lahti. Paat tegi järsu pöörde ja mehed paiskusid vette. Vahtra sõnul ongi kriminaaluurimise järelduseks, et Haapsalus juhtunu oli õnnetus, kuritegu ei toimunud. Paat ja päästevestid olid korras. Tragöödia juhtus kuna paadijuht lasi suurel kiirusel rooli lahti ja paat tegi kannapöörde. Paadis olnud piirivalvurid paiskuid vette, põrkasid vastu parrast ja lipumasti ning said vigastada ning jäid põrutusest ilmselt uimaseks. Üks piirivalvur ei suutnud oma päästevesti avada. Teine avas vesti, kuid suutnud sealt üleliigset õhku välja lasta. Tema kasutatud päästevest oli seda tüüpi, mis on tihedalt ümber keha ja kasutaja peab vesti suurust reguleerima. Seda mees ei suutnud teha ning lämbus. PPA kehtestas oma piirivalvuritele pärast õnnetust rangema treeningplaani. Amet endal juhtunus süüd ei näe.