Tätoveeringutest sõltuvuses 49-aastane Londonis elav ema on katnud ihu üle 80 kehakaunistusega, millest üheks on pepul ilutsev suur tiiger, kel punased silmad.

Kentist pärit Izzy Nash on veendunud, et ei jäta enne tätoveerimist, kuni ta ihu on tervenisti kaetud, vahendab The Sun.

Izzy Nash on kulutanud tuhandeid, et keha tindiga katta. Oma esimese tätoveeringu lasi ta teha 13-aastaselt. Sõltuvus tekkis tal aga 30ndates.

Suure linnud, lilled ja läbitungiva pilguga tiiger pepul - tähelepanust naine puudust ei tunne.

