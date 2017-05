Mart Normet kinnitas, et viga ei olnud Lauras, vaid tegu oli puhtalt tehnilise probleemiga. "Seda on kuulda, kuidas mikrofon, mis pidi olema automaatselt peal, lülitati nupust tööle. Inimene sai aru, et automaatika ei tööta ja vajutas kiiresti käsitsi tööle. See oli puhas tehniline apsakas," tõdes Normet "Vikerhommikus".

Eile õhtul toimunud Eurovisioni poolfinaalist Laura ja Koit looga Verona finaali ei saanud. Nii eurofännid kui Eesti delegatsioon olid hämmelduses, et just Eesti etteaste ajal esines tehniline viga ning laulu algusest läks seetõttu kaduma paar sekundit. Eesti eurodelegatsiooni juhi Mart Normeti sõnul ei olnud selle üle aga mõtet häält tõsta, kuna nii oleks jäänud mulje, nagu ei oskaks Eesti kaotada. Ka Laura asjast suurt numbrit ei tee ning arvab, et ju siis nii pidigi minema.

"Mikker oli välja lülitatud ning lülitati sisse kolmanda ja neljanda sõna ajal. Mina seda ei kuulnud, mina kuulsin kõike oma kõrvamonitorist, see läks telehelisse. See oli praak tegijate enda poolt, meil oli kõik hästi," selgitas Laura asja enda vaatevinklist.

Laura arvates tehniline viga tulemust ei mõjutanud.

"Kuna me ise otsustasime, et me lugu uuesti ei tee, siis ma arvan, et ju siis pidi nii minema. Ma ei usu, et see nii tohutult mõjutas, et paar sõna jäi kuulmata. Endal on võib-olla kahju tervikpildist. Ma arvan, et nad pärast parandavad selle helifali ära ja kõik on okei. Sellepärast midagi üles tõmmata, ma arvan, et see ei ole vajalik,” lausus Laura.

Normeti arvates oleks praegu juba liiga hilja tehnilise apsaka üle häält tõsta, kuna see mõjuks nii, nagu Eesti ei oskaks kaotada. "Loomulikult sellistel puhkudel võiks laulu korrata. Me arutasime seda green roomis ka, kuna poolteist sekundit läks kaduma, et kas protestida ja teha uuesti. Aga kui on tehtud selline võimas sooritus kolm minutit ja antud endast absoluutne maksimum, kui minna uuesti lavale siis seda energiat enam uuesti ei tule, ei ole mõtet minna ja riskida" põhjendas Normet, miks otsustati laulu uuesti mitte korrata.

Kas asi oli tehnilises apsakas või mitte, siiski kindlalt finaali ennustatud Eesti sinna ei pääsenud. Laura tõdeb, et tema oli positiivsetest ennustustest olenemata selleks valmis.

“Kui ma sulle ausalt ütlen, siis mina olin selleks valmis, et me ei saa edasi, sest elu on näidanud, et igasugu komistuskive võib ette tulla," sõnas ta. "Mina selle peale kindlalt ei lootnud, sest tegelikult esimeses poolfinaalis ennustati kindlalt edasi ka Islandit, kes oli minu üks suurtest lemmikutest ja nemad finaali ei saanud. Kunagi ei tea, ega oska ennustada, kuidas inimesed telekate taga hääletavad või kuidas selle poolfinaali kooslus on, kes nendest riikidest üldse hääletavad. Läks nii nagu läks!" ütles lauljatar.

Eesti delegatsiooni juhile, Mart Normetile oli Eesti finaali ukse taha jäämine samuti üllatus.

“No ikka tohutu üllatus. Praegu kui me kõnnime siin läbi saali garderoobi poole, siis see fännide poolehoid on muidugi meeletu. Kõik kes olid kogunenud siia green roomi juurde, olid Eesti lippudega ja võõrkeelsed fännid hüüdsid Verona ja Eesti, Laura ja Koit. Tegelikult on suur üllatus, sest see oli ju väga hästi õnnestunud lavaline number Laura ja Koidu poolt, laul suurepäraselt sobis siia, eristus, sest sellist väga armsat teist duetti ju ei olnudki!" arvas Normet.

Normet, kes on juba üheksa aastat Eesti delegatsiooni Eurovisionil juhtinud jääb siiski positiivseks ja usub, et kindlasti kunagi Eesti veel lauluvõistluse võidab.