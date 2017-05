Venelane püüab kinni kuldkala. Kala lubab täita kolm venelase soovi, kui see ta lahti laseb.

"Tee nii, et kogu see järv oleks puhas viin!" soovib venelane.

Ja loksubki venelane oma paadiga viinajärvel, rüüpab ja rüüpab ega oska kuidagi teist soovi välja mõelda. Äkki virutab endale rusikaga otsaette: "Kurat! Järve voolab ju jõgi sisse, see solgib pikapeale viina ära!" Ja soovib kalalt, et see jõe ka viinaks muudaks. Ja muutubki jõgi viinaks. Kolmandat soovi ei oska venelane enam kuidagi välja mõelda ja lööb lõpuks käega:

"Ah, anna üks poolik veel ja siis oled vaba!"