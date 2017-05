Inglise lauljanna Petula Clark kinnitas kuuldusi, et Elvis Presley tegi talle üle 40 aasta tagasi ettepaneku grupiseksiks.

84aastane Clark on meenutanud, kuidas rokikuningas 1960. aastatel tema ja The Carpentersi noorukese lauljanna Karen Carpenteriga flirtis.

“Olin Karen Carpenteriga koos väljas käies talle omamoodi saatjadaamiks,” rääkis Clark nüüd Briti telesaates. “Läksime Hiltoni hotelli ja nägime Elvist esinemas ja siis kutsuti meid tema garderoobi ja asi läks natuke – jaa-jaa!” naeris Clark, kui saatejuht Peter Helliar šokeeritult naerma puhkes.

Kuid siinkohal otsustas Petula loole lõpu teha. “Ah, mis ma nüüd lobisen. Ei-ei-ei-ei," vahendab Daily Mail.

Clark on rääkinud ka Irish Independentile: “Elvis vist tahtis sõprusest enamat. No kindlasti tahtis, jah. See oli meelitav, aga ma lahkusin Karenit kaasa kiskudes, öeldes, et meil on muud tegemist. Elvisele tegi see väga nalja. Arvatavasti polnud keegi talle varem korvi andnud.”