USA president Donald Trump on kinnitanud, et ta ei ole FBI uurimise all. Taoline kahtlus oli avalikkusel tekkinud seoses FBI direktori hiljutise vallandamisega.

Lisaks ütles Trump intervjuus NBS Newsile, et otsus James Comey vallandada oli tehtud tema poolt ja ainuisikuliselt.

James Comey (Reuters / Scanpix)

Comey oli enne ametist priiks saamist juhtinud uurimist seoses Venemaa sekkumisega USA presidendivalimistesse. Täpsemalt oli küsimärgi all Trumpi ja Vene ametnike võimalik kokkumäng.

Trump nimetab tekkinud olukorda paroodiaks. Presidendi sõnul oli ta FBI direktorilt küsinud keerutamata, kas ta on uurimise all või ei. "Ta ütles: "Sa ei ole uurimise all,"" kinnitas Trump.