Ehk võinuks Eesti siiski vastu võtta korraldaja pakkumine kordusesinemisele minna? "Ma ei ole kindel et kordamine hirmus hea mõte on," lausub Paadam. "Õige, et ei hakatud kordust nõudma, see ei anna enam midagi. Vaevalt, et see hääli juurde toonuks. Usun, et pigem on nende asjadega niimoodi, nagu valimistega – poliitik pääseb parlamenti, kui hääled on koos. Nüüd on küsimus selles, miks ei olnud eile "Veronal" hääled koos. Olemata kuidagiviisi terav, arvan ma, ett kõik need küsimused tuleks esitada meie etteaste korraldajale ehk Eesti televisioonile – eelkõige peavad nemad enda käest küsima, sest lauljad annavad endast alati maksimumi, mis nad vähegi suudavad. Kas keegi on vähem närvis, kas keegi on rohkem närvis, seda kõike ju juhtub! Mõtleme, Eurovisionil on umbes 200 miljonit televaatajat, lisaks 10 000-12 000 inimest saalis – see on peaproovides väga tore, siis kui sa sekundigi selle peale mõtled, mõjub see ka kõige tugevama närviga artistile."