Eritise avastamine aluspesust võib tekitada hirmu, et midagi on meie kehaga valesti, kirjutab Metro.

Kas eritis on normaalne?

See on vagiina isepuhastusprotsess. Täiesti normaalne. See pole mürgine sulle ega teistele.

Kui palju eritist on normaalne?

Günekoloog Jen Gunter selgitab, et kusagil 4ml eritist 24 tunni jooksul on täiesti normaalne ja tervislik. Seda on ehk raske visualiseerida, kuid saad vaadata videot selle kohta SIIT! Võib öelda, et see kogus on päris suur.

Seega - nähes pesul märga laiku - sa ei pea muretsema!

Milline eritis olema peab?

Doktor Virginia Beckett selgitab, et normaalne on valge, kreemikas või selge eritis. Kui see on kollane, pruuv või roheline - tegu võib olla infektsiooniga.

Kas see peabki lõhnama?

Normaalsel eritisel ei ole väga tugevat lõhna ega värvi, kuid naised tunnevad ebamugavat märgust. Aga eritid ei ole ka täiesti lõhnatu.

Muretsema peaks siis, kui eritisel on eriti tugev lõhn - lõhn, mis tavapärasest erineb. Või lõhn, mis justkui meenutab kala. Siis võib tegu olla infektsiooniga.

Millise konsistentsiga eritis peaks olema?