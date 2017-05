3. VALGEVENE: Naviband "Story of My Life" (Kuula SIIN!)

Valgevene (Reuters / Scanpix)

4. AUSTRIA: Nathan Trent "Running On Air" (Kuula SIIN!)

5. ARMEENIA: Artsvik "Fly With Me" (Kuula SIIN!)

6. HOLLAND: OG3NE "Lights and Shadows" (Kuula SIIN!)

Holland (Reuters / Scanpix)

7. MOLDOVA: Sunstroke Project "Hey Mamma" (Kuula SIIN!)

8. UNGARI: Joci Pápai "Origo" (Kuula SIIN!)

Ungari (Reuters / Scanpix)

9. ITAALIA: Francesco Gabbani "Occidentali's Karma" (Kuula SIIN!)

10. TAANI: Anja "Where I Am" (Kuula SIIN!)

11. PORTUGAL: Salvador Sobral "Amar Pelos Dois" (Kuula SIIN!)

Portugal (Reuters / Scanpix)

12. ASERDAIDŽAAN: Dihaj "Skeletons" (Kuula SIIN!)

13. HORVAATIA: Jacques Houdek "My Friend" (Kuula SIIN!)

14. AUSTRAALIA: Isaiah "Don't Come Easy" (Kuula SIIN!)

Austraalia (Reuters / Scanpix)

15. KREEKA: Demy "This is Love" (Kuula SIIN!)

16. HISPAANIA: Manel Navarro "Do It for Your Lover" (Kuula SIIN!)

17. NORRA: JOWST "Grab The Moment" (Kuula SIIN!)

18. SUURBRITANNIA: Lucie Jones "Never Give Up on You" (Kuula SIIN!)

19. KÜPROS: Hovig "Gravity" (Kuula SIIN!)

Küpros (Reuters / Scanpix)

20. RUMEENIA: Ilinca ft. Alex Florea "Yodel It!" (Kuula SIIN!)

21. SAKSAMAA: Levina "Perfect Life" (Kuula SIIN!)

22. UKRAINA: O.Torvald "Time" (Kuula SIIN!)

23. BELGIA: Blanche "City Lights" (Kuula SIIN!)

Belgia (Reuters / Scanpix)

24. ROOTSI: Robin Bengtsson "I Can't Go On" (Kuula SIIN!)

25. BULGAARIA: Kristian Kostov "Beautiful Mess" (Kuula SIIN!)