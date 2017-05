Eile õhtul selgus, et Eesti, kellele kõik euroblogid, fännid ja press edasipääsu ennustasid, siiski ei suutnud end finaali murda. Suurima euroblogi Wiwibloggsi kommentaariumis on välismaiseid fännid ühelt poolt hämmingus, kuid teiselt poolt mõistavad, miks Eesti finaali ei pääsenud: eilne esitus oli liialt ülepingutatud ja üle lavastatud. "Iisrael, Horvaatia ja Austria oleksid pidanud kohad vahetama Eesti, Makedoonia ja Šveitsiga. Ma ei saa aru, kuidas Horvaatia on sees ja Eesti väljas!" kommenteeris Reolof Meesters.

"Oli teada, et sellest tuleb raske poolfinaal ja mul on hea meel, välja arvatud Eesti üle…ma ei suuda uskuda, et nad välja jäid! See oli mu lemmiklaul ja ma olin kindel, et see jõuab top 10 hulka kindlasti,"

"Eesti on uus Poola 2016. aastal. Rahvale meeldis, aga kohtunikele mitte ja nad kohtlesid seda nagu vanamoodsat lugu?" küsis Eld. Wiwibloggsi kommentaariumis lõi kaasa ka eestlasi. "Mis puudutab meie, Eesti, välja jäämist - nüüd saame pidada Balti haletsuspeo koos Leedu ja Lätiga ning kutsuda Soome rikka bossi, kes alkoholi eest maksab!" kirjutas redfox. Seda mõtet toetas Tobias Andersen: "Me tegime seda endale, kui Kerlit ei valinud. Rahusvaheline žürii pidas teda ilmselgelt võitjaks." Palju leidus inimesi, kelle jaoks polnud üldse üllatus, et Eesti finaali ei pääsenud. "Horvaatia ja Rumeenia olid hirmnaljakad ja pidid kvalifitseeruma meelelahutuslikel eesmärkidel, mitte nii väga laulu või lavalise liikumise pärast. Ja vabandan, aga see oli algusest peale ilmselge, et Eesti oli lihtsalt fännide poole üles puhutud ja mitte midagi muud," arvas Denis. Osade eurospetsialistide arvates rikkus esituse ära Koit Toome liialt teatraalsed näoilmed, mis nagu eelmise aasta Jüri Pootsmani närviliste käeliigutuste näol, koheselt internetimeemideks said. “Koit ajas mulle hirmu nahka ja nähtavasti tegi ta seda ka kogu Euroopale. Seal oli kaks kaadrit, milles ta jõllitas kaamerasse enne maha vaatamist ja see nägi väga veider välja. Siis ta jäi jõllitama ja tal oli ilmelik pilk silmis. See vist rikkus kogu etteaste," kirjutas DyGh. Tema arvamust sekundeerisid teisedki: "Päriselt ka. Ma vaatasin seda oma sõpradega ja kõik arvasid, et see oli judinaid tekitav," ütles DavidZ. "Vaatasin nende etteastet uuesti. Jah, Koidu nägu rikkus selle minu jaoks!" oli Americanvision kindel. Osad fännid arutlesid, kas tehnilise apsaka, mille tõttu esituse alguses ei kuulnud paar sekundit Laura häält, esitab Eesti ka kaebuse. "Eesti ei ole kindlasti õnnelik selle üle, et televaatajad ei kuulnud Laura hääle paari esimest sekundit. Kas nad esitavad ka ametliku kaebuse?" küsis Dean. “Loodan küll! See rikkus Eesti šansid!” vastas Donna Vey. “Kaks sekundit ei ole midagi, inimesed ei pane seda tähelegi. Mind see ei häirinud," arvad DyGh. “Mind see häiris ja ma arvan, et see häiris ka neid. Kas sa nägid neid nägusid, mida Koit tegi? Nagu Michelle Obama pilk Trumpi ametisseõnnistamise päeval!" sõnas Donna Vey. “Ma arvan, et see ei ole mingi suur asi. See oli ainult üks sekund. Pärast seda oli kuulda kogu lüürikat ja kõiki noote," rahustas Amor A eelkõnelejaid. Eurofänni LoveU arvates oli Verona hea laul, kuid tänane esitus ja poolfinaali esituse liigne teatraalsus tingis selle, et Eesti finaali ei pääsenud.