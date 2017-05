Tänavu kevadel neljandat korda peetud Sinilillekampaaniaga koguti MTÜ Vigastatud Võitlejate Ühingule pea 75 000 eurot, millega ühing toetab vigastatud veterane ja teisi ühiskondlikult olulisi projekte.



"Tänavune Sinilillekampaania näitas, et meie sõnum ja eesmärk on oluline järjest rohkematele ning kampaania on kasvav traditsioon Eesti ühiskonnas," ütles MTÜ Vigastatud Võitlejate Ühingu esimees staabiveebel Enn Adoson.

"Igaühe panus on suureks tunnustuseks nii veteranidele kui ka kõigile teistele, kes igapäevaselt meie kaitsevõime eest seisavad ning abiks ühiskondlikult oluliste projektide ellu viimisel," lisas staabiveebel Adoson.



Sinilillesümboolika müügist kogutava tulu suunab ühing sel kevadel lisaks vigastatud veteranide ja nende lähedaste toetamisele ka Haapsalu rannapromenaadile liikumispuudega inimestele välitrenažööride ala rajamiseks, Ida-Viru Keskhaigla taastusravi osakonnale basseini pääsuks invalifti soetamiseks ja MTÜ Peaasjad tegevuse toetamiseks meeste vaimse tervise edendamisel.



Heategevuslike eesmärkide täitmiseks oli veteranikuul võimalik soetada sinilillesümboolikat ning seda kandes näidata oma tunnustust Eesti Kaitseväe ja Kaitseliidu veteranidele.



Iga sinilillemärk, mille on valmistanud SA Hea Hoog vahendusel vaimsete ja psüühiliste erivajadustega inimesed üle Eesti, on unikaalne käsitöö.