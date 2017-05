Paavst Franciscus alustas palverännakut Portugali - kohta, kus 1917. aasta 13. mail ilmutas end kolmele karjuslapsele Neitsi Maarja Fátima.

Kolm karjuslast, kelle Neitsi Maarja end 1917. aastal ilmutas (Vida Press)

Lisaks paavstile on Portugali kogunemas tohutul hulgal rahvast, mistõttu on riik oluliselt turvameetmeid suurendanud, vahendab BBC. Nii on määratud ajaks taastatud piirikontroll, mis tähendab, et peatatakse Schengeni avatud piiride pakt. Prognoosi kohaselt on Fátima ilmutuskohta tänavu oodata ligi miljon palverändurit.

Neitsi Maarja Fátima ilmutuspaika saabunud palverändurid (Reuters/Reuters)

Muu hulgas on paavst Franciscusel plaanis postuumselt pühakuteks kuulutada lapsed, kellele Fátima end 100 aastat tagasi ilmutas.