Postitants on suurepärane trenn, kuid paljude inimeste liigestele avaldab see liigset survet. Ometigi näib, et ka sellele on lahendus leitud! Levimas on postitants, mida õpitakse vees!

Vees treenimine on suurepärane viis, kuidas end vormi ja trimmi saada, sest see ei avalda suurt survet su liigestele ja on lihtsam algajaile, vahendab Metro.

Idee tekkis algselt Itaaliast, kuid on nüüd jõudnud juba Austraaliasse.

Vaata SIIT!